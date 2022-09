Elezioni: Letta, ‘senza fondi del Pnnr Paese senza innovazione e futuro’

Settembre 13, 2022

Roma, 13 set (Adnkronos) – “Innovazione vuol dire fondi del Pnnr, spenderli tutti subito e provare ad accelerare la spesa dei fondi con il capitolo trasversale sull’innovazione”. Lo ha detto Enrico Letta all’evento ‘Innovare per crescere’.

“Perchè l’Italia riesca a recuperare il tempo perduto sull’innovazione non deve fare un errore, considerare fondi del Pnnr come normali fondi di sempre che abbiamo usato o no con disattenzione, sarebbe esiziale per il futuro -ha spiegato il segretario del Pd-. Questa volta abbiamo una grande occasione, questi fondi sono stati individuati con una missione chiara, senza l’innovazione perde tutto il Pnnr”.

“Il punto è, se il Paese vuol essere veramente nel futuro deve usare tutti i fondi del Pnnr senza incertezza. Lo dico rispetto alle polemiche in corso, c’è chi parla di rinegoziare e chi non è convinto dell’importanza di quelle misure e c’è chi come noi pensa che quei fondi sono fondamentali”.