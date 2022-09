Settembre 8, 2022

Roma, 8 set (Adnkronos) – “Insisto sul fatto di chi è a palazzo Chigi, quale governo rappresenta il Paese e soprattutto che sia motore delle scelte europee. Per me l’immagine è quella del treno per Kiev, è l’idea dell’Italia e dell’Europa che io ho”. Lo ha detto Enrico Letta a Confcommercio.