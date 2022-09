Elezioni: Letta, ‘votare Pd per serietà e patriottismo’

Settembre 20, 2022

Roma, 20 set (Adnkronos) – Perché gli italiani dovrebbero votare Pd? “Lo sintetizzo in due parole. La prima è serietà. Quella di una classe dirigente radicata e preparata. La serietà dell’unico grande partito che ha sostenuto con lealtà il governo Draghi, mentre gli altri lo hanno affossato”. La seconda “è patriottismo. Quello di chi persegue l’interesse della nazione ben sapendo che esso passa dall’Europa”. Lo dice Enrico Letta al ‘Sole 24 ore’.

“Lo scostamento è l’extrema ratio. Prima dobbiamo restituire a famiglie e imprenditori ogni euro del gettito fiscale aggiuntivo legato al caro energia e recuperare risorse dagli extra profitti delle imprese energetiche”, dice il segretario del Pd parlando del caro bollette.

Sul lavoro, tra l’altro Letta spiega: “Rischiamo di entrare in recessione e il principale obiettivo deve essere evitarlo, grazie alla affidabilità, serietà e realizzabilità del nostro programma. Per la tenuta sociale il primissimo intervento è sui salari. Come dicevo, con un taglio drastico al costo del lavoro che metta nelle tasche dei lavoratori una mensilità in più all’anno”.