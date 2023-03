Elezioni: Magi, ‘calendarizzata in commissione proposta +Europa per voto fuori sede’

Marzo 8, 2023

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – “Una bella notizia: finalmente siamo riusciti a far calendarizzare in Commissione Affari Costituzionali della Camera la nostra proposta di legge per il voto fuorisede. E’ qualcosa che attendiamo da tanto, su cui abbiamo lavorato anche nella scorsa legislatura, ed è molto importante per garantire il diritto di voto e la partecipazione effettiva a 5 milioni di ragazze e di ragazze che non sono riusciti finora a esercitare un loro diritto nel luogo in cui non sono residenti ma domiciliati per motivi di studio e di lavoro. Sarà una discussione lunga, però è importante ed è un primo passo positivo”. Lo annuncia il segretario di +Europa Riccardo Magi in un video pubblicato su Instagram.