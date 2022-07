Luglio 24, 2022

Roma, 24 lug (Adnkronos) – “Il gruppo dirigente nazionale del Pd dice una cosa molto giusta. Proposte concrete, innanzitutto su sociale e ambiente, attenzione ai contenuti etc. Parliamo di questo, non di altro. È la strada maestra. Poi però se ti imbarchi Brunetta e c. quella strada la uccidi”. Lo scrive su Twitter l’europarlamentare del Pd Pierfrancesco Majorino.