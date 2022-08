Elezioni: Malpezzi (Pd), ‘con flat tax Italia meno giusta e con meno servizi’

Agosto 8, 2022

Roma, 8 ago (Adnkronos) – “Con la Flat Tax di Salvini e Berlusconi chi guadagna poco continuerà a pagare le stesse tasse e chi ha redditi più alti ne pagherà molte di meno”. Lo dice Simona Malpezzi.

“Nel frattempo ci sarebbero meno risorse per i servizi pubblici essenziali, dalla sanità alla scuola, e nuovo debito a gravare sulle future generazioni. Quella della destra è un’Italia ingiusta. Noi siamo per diminuire il carico fiscale per tutti in modo progressivo, contrastando le disuguaglianze sociali”, aggiunge la presidente dei senatori del Pd.