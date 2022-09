Elezioni: Meloni, ‘contestatori a nostri comizi, Lamorgese spieghi se si sta cercando incidente’ (2)

Settembre 18, 2022

(Adnkronos) – “Una signorina che mi dava della puttana in piazza -denuncia ancora Meloni- è finita a La7 intervistata come grande riferimento della sinistra. Stamattina, alla quinta volta, ho chiamato il ministro Lamorgese e ho detto: mai lei si rende conto che significa far arrivare dei contestatori che ti insultano, non viene il dubbio che a un certo punto qualcuno possa innervosirsi, che possano esserci dei problemi? Io ringrazio Dio, ringrazio Fratelli d’Italia, ringrazio il nostro popolo, perchè fin qui nessuno ha risposto alle provocazioni. Però voglio capire dal ministro Lamorgese, da chi gestisce l’ordine pubblico, se qui si sta cercando l’incidente per poi dire che noi siamo inaffidabili, per poi scaricarlo su di noi, per poi farci un po’ di campagna elettorale”.

“Era successo a Trento, a Genova, a Cagliari, a Milano -ricorda ancora la leader di Fdi- è successo a Matera, dopo Matera chiamo il ministro Lamorgese. E il risultato qual è? Che a Caserta succede la stessa cosa. Qualcuno mi può rispondere? Perchè vorrei fare una campagna elettorale normale come è consentito di farla agli altri”.

“E siccome quello che sta succedendo in questa campagna elettorale comincia davvero a innervosirmi, perchè in tutto questo abbiamo gente incappucciata che assalta i nostri banchetti a Milano, ieri quattro persone in un banchetto a Bologna circondati da quaranta anarchici che gli gridavano vi appenderemo tutti. Che cos’è che state facendo? Fateci capire, perchè questa la chiamate gestione dell’ordine pubblico? Alla prima faccio finta di niente, alla seconda faccio finta di niente, alla terza telefono, alla quarta devo fare una denuncia pubblica e mi aspetto delle risposte. Perchè manca una settimana al voto, il clima sta salendo e non consentirò -conclude Meloni- che si rovini la campagna elettorale di Fratelli d’Italia perchè qualcuno non sa fare il suo lavoro”.