Elezioni: Meloni, ‘Draghi non ha funzionato perché Italia è repubblica parlamentare’

Settembre 4, 2022

Cernobbio (Como), 4 set. (Adnkronos) – “Bravissimo Mario Draghi, ma perché non ha funzionato come doveva?Perché siamo una Repubblica parlamentare. Con quale maggioranza ha fatto il governo? Se ricominciamo a mettere insieme i partiti che fanno finta di farsi battaglia in campagna elettorale e poi tentano di mettersi d’accordo, avremo sempre lo stesso problema: non avere una visione”. Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, intervenendo al forum Ambrosetti di Cernobbio. “Cinque anni per realizzare una visione e vedere se funziona. Questo è il grande limite della politica italiana”, ha aggiunto.