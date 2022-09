Elezioni: Meloni, ‘ma detto di modificare e abrogare legge 194, rispettare equilibrio’

Settembre 18, 2022

Roma, 18 set. (Adnkronos) – “Non ho mai detto di modificare e abrogare la legge 194, vorrei aggiungere il diritto che le donne che si fossero trovate nella condizione di abortire perché non avevano alternative, possano avere questa alternativa”. Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, ospite a ‘Mezz’ora in più’ su Raitre.

A proposito dell’obiezione di coscienza, ha aggiunto la leader di Fdi, “siamo riusciti a creare un equilibrio: difendere la libertà delle persone di fare le loro scelte e quella di persone che non se la sentono. Non mi risulta che una donna non abbia potuto abortire in Italia”.