Elezioni: Meloni, ‘rapporto tra diritto europeo e interno tema da approfondire'(2)

Settembre 18, 2022

(Adnkronos) – “Questo tema nel nostro ordinamento obiettivamente c’è -ha aggiunto Meloni- per la natura della nostra democrazia, perchè gli organismi europei decisionali sono organismi di governo. Noi diciamo in una Repubblica parlamentare che la sovranità appartiene al popolo”, che “si manifesta nelle scelte parlamentari prima che nelle scelte di governo. Quindi un tema aperto nei nostri ordinamenti, di come il nostro ordinamento nazionale e l’ordinamento europeo che è andato avanti negli anni poi si devono amalgamare è un tema che esiste, credo che sia un dibattito che tutti quanti dovremmo aprire, oppure abbiamo svilito che noi cediamo sovranità parlamentare a governi che decidono al posto del Parlamento?”

“E’ sicuramente un dibattito che dobbiamo porre -ha insistito la leader di Fdi- con garbo e senza che questo significhi uscire dall’Unione europea, essere nemici dell’Europa. L’articolo 11 della Costituzione dice che l’Italia cede sovranità in condizioni di parità con gli altri Stati. Se ci sono Stati che nell’Unione europea riconoscono il principio per cui l’ordinamento nazionale in alcuni casi è prevalente rispetto all’ordinamento europeo, noi abbiamo un problema con l’articolo 11 della Costituzione italiana. Per cui il tema è molto rilevante e non è di inimicizia verso l’Europa, è un tema di organizzare meglio come funziona la difesa del proprio interesse nazionale in una dinamica europea”.

“Del resto -ha concluso Meloni- lo stiamo vedendo come le altre nazioni difendono i propri interessi nazionali, perchè lo sappiamo la ragione per la quale non si raggiunge un price cap europeo perchè non conviene alla Germania o la Francia che ci dice che adesso non ci vende più l’elettricità o l’Olanda che ha la borsa in casa sua e non gli conviene mettere il tetto al prezzo del gas. Importante è che anche l’Italia sappia stare in una dinamica nella quale parte dalla difesa del suo interesse nazionale per cercare soluzioni comuni”.