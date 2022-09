Elezioni: Meloni, ‘su Ucraina fa fede il programma comune, idee diverse su sanzioni’

Settembre 14, 2022

Roma, 14 set. (Adnkronos) – “Sull’Ucraina per quello che mi riguarda fa fede, al di là delle ricostruzioni bizzarre, il programma comune del centrodestra”. Lo dice a 24 Mattino su Radio 24 il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

“Il centrodestra ha un programma di governo comune, e sul tema dell’Ucraina siamo chiarissimi a favore di Kiev. Noi abbiamo sempre votati tutti compatti i provvedimenti di sostegno agli ucraini. Mi sembra invece – aggiunge la ledaer di Fdi – che il problema ci sia dall’altra parte. Nel programma di partito di Sinistra italiana, a pagina 42, c’è scritto nero su bianco che ‘bisogna fermare immediatamente l’invio di armi all’Ucraina’. Quando ho chiesto questa cosa a Enrico Letta, lui mi ha risposto una cosa bizzarra: ‘è un accordo politico ma non faremo governo insieme’, che non so cosa voglia dire. E’ la solita presa in giro della sinistra”.

“Nel centrodestra ci sono idee diverse se le sanzioni stiano o no funzionando – ammette Meloni – per me le sanzioni stanno funzionando, visto che la contrazione del Pil russo è del 10%. Il vero problema delle sanzioni – aggiunge – è immaginare delle compensazioni per le nazioni che pagano di più. L’ho fatto approvare con Fratelli d’Italia in parlamento, serve la creazione di un fondo di tutti i paesi occidentali. E’ mancata capacità di farsi sentire, quello è il tema, nessuno ha messo in discussione che l’italia partecipi alle sanzioni”.