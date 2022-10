Elezioni: non scatta seggio Annibali (Iv), ‘ma vita non finisce in Parlamento, impegno resta’**

Settembre 29, 2022

Roma, 29 set (Adnkronos) – “In prima battuta sembrava che il seggio non scattasse, ma alla fine sembrava essere scattato. Poi c’è stato un ricalcolo complessivo e sono cambiati un pò di seggi, in Toscana due plurinominali, e evidentemente non è andata così. Il seggio per me non è scattato”. Lucia Annibali racconta il su e giù di informazioni, e di emozioni, legate alle ultime elezioni dove alle fine la deputata uscente di Iv è rimasta fuori dalla Camera.

“C’è ancora un pò di tempo per capire ma mi pare proprio che il riconteggio, che non cambia l’equilibrio tra i vari partiti, sia definitivo -spiega la Annibali all’Adnkronos-. Certamente la prospettiva per me cambia ma sarà diversa, perchè la vita non finisce in Parlamento. L’impegno resta anche fuori”.

“Io ho fatto una campagna elettorale soprattutto in Toscana, dove ero candidata, ma anche nelle Marche perchè io ero la parlamentare di riferimento lì per il mio gruppo -aggiunge l’esponente di Iv-. Naturalmente ringrazio tutti gli elettori, ho conosciuto anche nuove persone, ci sarà sicuramente modo di rivedersi”.