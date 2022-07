Elezioni: Patuanelli, ‘che gran casino, era questa unità nazionale?’

Luglio 25, 2022

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Patto Repubblicano ma senza Tizio, Caio e Sempronio. Agenda Draghi, ma senza agenda sociale. Scissioni che impongono condizioni. Correnti interne che dettano le linee politiche ai segretari. Raggruppamenti politici per metà al Governo e per metà all’opposizione. Partiti senza posizioni che tentano di posizionarsi. Transfughi in cerca di seggi sicuri. Era questa l’unità nazionale? Che gran casino”. Lo scrive su Facebook il ministro e capodelegazione M5S al governo, Stefano Patuanelli.