Elezioni: Pd, ‘1000 piazze per la scuola, mobilitazione nel week end’

Settembre 9, 2022

Roma, 9 set (Adnkronos) – Secondo appuntamento di “1000 piazze per l’Italia”, la campagna di mobilitazione che, per tre weekend consecutivi, coinvolge in tutta Italia militanti ed elettori dem, oltre alle candidate e ai candidati della lista “PD – Italia democratica e progressista” con militanti e volontari su tre priorità per il Paese. Lo rende noto il Pd.

Dopo il caro bollette è ora la volta della Scuola, appuntamento che si svolgerà in concomitanza con il ritorno in aula di studenti e insegnanti in molte parti del territorio nazionale.

Le “1000 piazze per la Scuola” vedranno dunque il PD mobilitato sabato e domenica, 10 e 11 settembre, nelle piazze con banchetti, iniziative e volantinaggi per illustrare il programma del PD per la scuola, dai libri di testo e trasporti gratuiti per le famiglie con redditi medi e bassi all’accesso universale e gratuito alle mense scolastiche, dalla Scuola dell’infanzia (3-6) anni universale e gratuita alla valorizzazione degli insegnanti aumentando i loro stipendi per allinearli alla media europea.