Elezioni: Pd, ‘bene ritiro, emendamento sbagliato nel merito e scorretto nel metodo’

Marzo 1, 2023

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “Siamo soddisfatti che l’emendamento della maggioranza sia stato ritirato. Sarebbe stato sbagliato nel merito e offensivo nel metodo insistere per una modifica fortemente divisiva del sistema di elezione dei sindaci sfruttando in modo scorretto una procedura d’urgenza concessa con voto unanime su un ddl riguardante tutt’altro argomento e da tutti condiviso. Un brutta vicenda. Speriamo non si ripeta”. Così la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi, il vice presidente della commissione Affari costituzionali Dario Parrini e il capogruppo dem nella stessa commissione Andrea Giorgis.