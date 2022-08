Elezioni: Raggi, ‘potevo candidarmi a parlamentarie, ecco perchè non l’ho fatto’

Agosto 11, 2022

Roma, 11 ago (Adnkronos) – “Secondo le nostre regole interne, quella del doppio mandato e del mandato zero, ritengo che sarei stata perfettamente candidabile. Del resto, nel 2021 mi sono potuta ricandidare proprio in virtù di queste due regole e sono attualmente in corso di secondo mandato”. Lo scrive in un post su Facebook Virgina Raggi, per spiegare “il motivo della non candidatura alle parlamentarie”.

“Tre motivi irrinunciabili -sottolinea- mi hanno guidato. In primo luogo sono stata eletta in consiglio comunale e secondo un principio del Movimento 5 stelle che rispetto, se vieni eletto all’interno di un’istituzione, non mi sentirei a mio agio nel fare il salto altrove. Ma soprattutto, non ho mai nascosto la mia contrarietà verso le alleanze strutturali e i campi progressisti con i partiti tradizionali e ad oggi non potrei dire con certezza quali saranno, nei prossimi cinque anni in Parlamento, i nostri futuri compagni di viaggio in Parlamento, a differenza di quanto accade nel Consiglio di Roma dove la nostra linea è da sempre è chiara. Senza giudizi morali, credo sia giusto che si candidi alle parlamentarie chi ritiene determinati scenari possibili ed eventualmente accettabili.

“In questi ultimi cinque anni, come era giusto per il mandato che avevo ricevuto dai cittadini romani, ho vissuto unicamente -rivendica poi Raggi- per fare il sindaco 7 giorni su 7, h 24. La mia vita privata si è totalmente azzerata e sono arrivata a vedere mio figlio solo a colazione. Ho perso cinque dei suoi anni e in particolare quelli durante i quali si è formato. Ora, in tutta onestà, ho bisogno di recuperare il tempo con lui, di vederlo crescere, di aiutarlo, giocare con lui e di riscoprirlo. La libertà riconquistata nel mio nuovo ruolo, non è per me barattabile o comprimibile. Almeno adesso”. L’ex sindaco di Roma conclude rivolgendo “gli auguri a tutti gli attuali candidati: che abbiano per i prossimi cinque anni l’entusiasmo e la forza del primo giorno!”