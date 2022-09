Settembre 17, 2022

Roma, 17 set. (Adnkronos) – “Nel centrodestra hanno scelto di affidarsi a moderati che non sono moderati, perchè un moderato non vota la fiamma. Non ce l’ho con Giovanni Toti ma basta andarsi a rileggere le sue interviste: ‘Mai con sovranisti’, ripeteva prima della chiusura della liste. Quindi ai moderati dico: votate il Terzo Polo”. Così Matteo Renzi a un’iniziativa elettorale a Genova.