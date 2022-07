Luglio 28, 2022

Roma, 28 lug. (Adnkronos) – “Se Iv dice che va da sola è perché ha la certezza di arrivare al 5%. Per noi è la cosa migliore per i seggi, ma io non ne faccio un discorso di poltrone”. Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi, ospite di Agorà Estate su Rai3. A chi gli domanda se lascerà la politica nel caso in cui non dovesse centrare l’obiettivo, “non mi faccia queste domande, partono male”, ironizza.