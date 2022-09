Settembre 4, 2022

Roma, 4 set (Adnkronos) – Meloni premier spaventa? “No. Secondo me la Meloni non attenta alla libertà e alla democrazia di nessuno, se viene votata è giusto. Ma attenti al portafoglio, l’economia ha bisogno di chi non sfascia i conti”. Lo ha detto Matteo Renzi a Zona bianca.