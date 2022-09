Elezioni: Renzi, ‘oggi alle 18,30 diretta Fb, 10 anni da partenza camper a Verona’

Settembre 13, 2022

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Dieci anni fa, a Verona, partiva la campagna del camper. Pongo il mio onore nel meritare la vostra fiducia, dissi allora, usando parole che mi sono care. E quella sfida è stata bellissima. Abbiamo ottenuto traguardi impensabili, vissuto momenti bellissimi e conosciuto il sapore della vittoria e della sconfitta. Molti di quelli che hanno accompagnato la strada del camper hanno vissuto un’esperienza talmente profonda da aver cambiato l’idea stessa di impegno politico. A tutti e a ciascuno dico grazie”. Così Matteo Renzi nella enews.

“Avremmo dovuto vederci oggi a Verona, per riflettere insieme su ciò che è accaduto e di ciò che accadrà. Ma saremo in Senato come è giusto che sia: ci sono da votare gli emendamenti al decreto legge voluto da Draghi per aiutare famiglie e imprese ad affrontare il caro bollette. Alle 18.30, allora, ci vedremo in diretta Facebook, per parlare dei dieci anni appena trascorsi e soprattutto dei prossimi”.