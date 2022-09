Agosto 31, 2022

Roma, 31 ago. (Adnkronos) – “Noi siamo arrivati in questa campagna elettorale con un atteggiamento suicida della guida democratica e progressista” in cui “il Pd sta facendo campagna per la Meloni e per Conte. E’ stato un errore politico incredibile. Si è fatto di tutto perchè il Pd facesse il donatore di voti ad altri, questo è stato l’errore politico di Letta”. Così Matteo Renzi a Metropolis su Repubblica.it.