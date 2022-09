Settembre 8, 2022

Roma, 8 set (Adnkronos) – “Se non ci sono i numeri, se la destra non avrà i numeri, c’è una sola alternativa, andare da Draghi e dire governa tu il Paese. Non ci sono scenari alternativi, o vince la destra o c’è Draghi”. Lo ha detto Matteo Renzi al Corriere.it.