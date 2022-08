Luglio 31, 2022

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – “In tanti pensano che questa area centrale non conti niente, credo sarà la vera sorpresa. Bastano pochi deputati e senatori -in ragione della riduzione del numero dei parlamentari- per incidere. Quando io dico che il vero voto utile, perché giochiamo partita sulla competenza e non sull’ideologia, dico una cosa molto semplice”. Così Matteo Renzi a In Mezz’ora in Più su Rai3.