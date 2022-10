Elezioni: Ronzulli, ‘evidente correlazione tra Rdc e voti M5S’

Settembre 28, 2022

Roma, 28 set. (Adnkronos) – “C’è un’analisi che rende evidente il rapporto tra percettori del reddito di cittadinanza ed elettori del Movimento 5 Stelle. Si parte dal Veneto con un 5,8% per arrivare alla Campania con il 34,7% e subito dopo ci sono Calabria, Puglia, Sicilia e via dicendo. Oltre a questo dato statistico, che la situazione fosse questa è stato evidente per chi come me ha girato molto in questa campagna elettorale. Non si può negare che i Cinquestelle abbiano fatto l’intera campagna elettorale sul reddito di cittadinanza, non è un caso che al sud il centrodestra abbia ottenuto qualche collegio uninominale in meno”. Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, nel corso della registrazione della puntata di ‘Porta a Porta’, in onda questa sera su Rai 1.