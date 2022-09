Elezioni: Rosato, ‘Draghi miglior soluzione, continueremo a chiedere che resti’

Settembre 19, 2022

Roma, 19 set. (Adnkronos) – “Continueremo a sostenere che Draghi è la miglior soluzione per il Paese e a chiedergli di rimanere. Abbiamo fatto lo stesso con il presidente Mattarella, e non ci siamo fermati nemmeno quando si è trattato di mandare a casa Conte. Continueremo a proporre quello che è meglio per il nostro Paese di fronte a chi invece con demagogia parla alla pancia degli italiani, consapevole di fare promesse irrealizzabili”. Così a Radio 24 il presidente di Italia Viva, Ettore Rosato.

“Solo la destra, con l’abolizione della Fornero di Salvini e i 1000 euro di pensione di Berlusconi, sta facendo promesse per oltre 50 miliardi di euro senza però dire dove li prenderanno. E poi non possiamo rischiare che con loro al governo l’unico alleato dell’Italia diventi l’Ungheria di Orban. C’è bisogno di una figura autorevole ed europeista alla guida del Paese, e questa per noi è senza dubbio Mario Draghi.”