Elezioni: Russo (Fi), ‘restituiamo diritto a lavoratori e studenti fuori sede’

Luglio 4, 2023

Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “Esiste un astensionismo involontario stimato nel 16-18%: quasi un elettore su cinque non si trova, in un periodo storico caratterizzato dalla mobilità per lo studio, per il lavoro e purtroppo anche per le cure, nelle condizioni di poter votare. Questa Camera ha deciso all’unanimità di affrontare il problema e di individuare una soluzione, restituendo loro un diritto”. Lo ha detto Paolo Emilio Russo, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari Costituzionali, intervenendo in Aula a Montecitorio in dichiarazione di voto sulla proposta di legge che disciplina l’esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza.

“Diamo un mandato politico forte, trasversale, spero unanime al governo, perché studi, predisponga e sperimenti un sistema per consentire a chi oggi non può farlo di partecipare ai comizi. Dobbiamo essere in grado di assicurare un voto segreto, un sistema sicuro: dovremo assicurare un voto libero e uguale, senza dare luogo a infiltrazioni o sostituzioni. Intanto, lavoriamo per la rimodulazione delle tariffe agevolate dei servizi di trasporto in favore di chi vuole rientrare a votare nel seggio naturale, vogliamo rendere il voto al proprio seggio gratuito, o quasi”, ha concluso.