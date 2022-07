Luglio 28, 2022

Roma, 28 lug. (Adnkronos) – “Io sono un alleato affidabile per gli italiani, per la Meloni, per Berlusconi. La Lega guida tre quarti delle regioni italiane, più affidabili di così…”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini ai microfoni di Radio24.