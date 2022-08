Luglio 31, 2022

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – “25 settembre. Chi sceglie il Pd sceglie più tasse, chi sceglie la Lega sceglie la Flat Tax al 15% e la Pace Fiscale. Chi non sceglie, poi non si lamenti. Buona domenica Amici!”. Così Matteo Salvini su twitter posta una card in cui si legge: ‘Letta rispolvera un grande classico della sinistra: la patrimoniale. Chi sceglie il Pd sceglie più tasse’.