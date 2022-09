Elezioni: Salvini, ‘numeri dicono che sanzioni non funzionano, ora Ue dia i soldi necessari’

Settembre 4, 2022

Roma, 4 set (Adnkronos) – “Con le sanzioni contro la Russia, ci spiegavamo già a febbraio e io mi sono fidato, li mettiamo in ginocchio. Sono passati 7 mesi e i numeri del Fondo monetario internazionale dicono che il risultato è il contrario: la Russia vende, esporta e guadagna come non mai e chi ci sta rimettendo? Voi. Non perché me lo dice Putin, ma perché sono pagato dai cittadini italiano dico ci avete chiesto le sanzioni? Bene, adesso l’Europa dia i soldi necessari per non chiudere le aziende e non perdere il lavoro”. Lo ha detto Matteo Salvini, a Salò, in un comizio postato su Facebook.