Settembre 13, 2022

Palermo, 13 set. (Adnkronos) – “Il M5S, seppure criticabile per alcune scelte politiche del passato è certo che è estraneo ai metodi della politica occulta e proprio per questo motivo è vissuto come una spina irritativa nel fianco dell’establishment dei poteri, non è riuscito a omologarlo”. Sono le parole di Roberto Scarpinato, ex Procuratore generale di Palermo, nel corso della presentazione della sua candidatura con il M5S a Palermo.