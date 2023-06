Elezioni: sconvocata riunione giunta su nullità schede, era fissata per domani**

Giugno 6, 2023

Roma, 6 giu. (Adnkronos) – E’ stata sconvocata, si apprende da fonti parlamentari, la riunione della Giunta per le elezioni della Camera prevista per domani. La Giunta era già stata sconvocata la settimana scorsa per via delle proteste dei 5 Stelle sull’emendamento Pittalis, sostenuto da tutta la maggioranza. Emendamento che prevede di considerare valide anche le schede nelle quali ci siano più segni sulle liste della stessa coalizione.

Tutto parte del ricorso presentato in un collegio in Calabria da parte dell’esponente di Forza Italia, Andrea Gentile, non risultato eletto mentre ad entrare alla Camera è stata la 5 Stelle, Maria Laura Orrico. “Un tentativo di sovvertire il voto democratico”, secondo i pentastellati la scorsa settimana hanno protestato occupando la Giunta e di fatto impedendo lo svolgersi dei lavori. La riunione aggiornata a domani, è stata rinviata e ancora non è stata fissata una nuova data.