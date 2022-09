Settembre 19, 2022

Roma, 19 set. (Adnkronos) – “In queste ultime ore importanti esponenti della destra chiedono con forza una versione sfrenata dell’autonomia differenziata che può spaccare l’Italia. Non è che le aree più forti restano più forti e le aree più deboli diventano sempre più deboli. Le risorse nazionali ed europee servono per ridurre le disuguaglianze, non per aumentarle”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un’intervista all’Adnkronos.