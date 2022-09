Elezioni: Speranza, ‘domenica saremo prima lista nel paese**

Settembre 19, 2022

Roma, 19 set. (Adnkronos) – “Da 1 a 10 a quanto do la Lista democratici progressisti prima lista in Italia? Scommetto 10, scommetto con tutte le mie energie e forze che nei prossimi giorni sarà chiaro che questa è la lista che può salvare il Paese, non credo che gli italiano abbiano voglia di avventure e noi siamo il punto di tenuta del Paese, quelli che possono migliorare le cose e non peggiorarle come succederebbe con la destra”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un’intervista all’Adnkronos.