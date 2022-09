Settembre 18, 2022

Roma, 18 set. (Adnkronos) – “Io credo che il sindacato non può dare indicazioni di voto ma i valori di fondo sono quelli che ci accumunano. La stragrande maggioranza che si batte contro la precarietà, chi mette al centro al lotta alla disuguaglianza si può ritrovare in noi”. Così Roberto Speranza a In Mezz’ora in Più su Rai3.