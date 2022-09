Settembre 9, 2022

Roma, 9 set (Adnkronos) – “Tutti quelli che hanno parlato di rinegoziazione del Pnrr hanno detto sciocchezze, non c’è niente da rinegoziare, se mai c’è da utilizzare parte dei fondi per sopperire all’aumento prezzi, per 7 miliardi è stato già fatto. Ma non si può rinegoziare, vuol dire che salta il Pnrr”. Lo ha detto Bruno Tabacci presentando il programma di Impegno civico.