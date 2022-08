Elezioni: Valente, ‘altro che tasse, Pd vuole lavoro per donne e giovani’

Luglio 31, 2022

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – “Altro che nuove tasse, Salvini dovrebbe abbandonare i suoi slogan di 10 anni fa. Il Pd vuole il taglio del cuneo fiscale e più occupazione per donne e giovani. Solo così si può aumentare il Pil e sconfiggere la denatalità, che oggi la Fondazione Di Vittorio indica come il maggior pericolo per l’Italia tra 20 anni. La denatalità si combatte con più lavoro per le donne, non con misure per tenerle a casa, come sempre ha teorizzato il centrodestra. Per questo abbiamo lavorato alla clausola del 30% nel Pnrr per aumentare gli occupati tra donne e giovani e per questo volevamo che il governo Draghi proseguisse per tagliare il cuneo fiscale e sostenere famiglie e imprese”. Lo dice la senatrice del Pd Valeria Valente, presidente della Commissione Femminicidio.