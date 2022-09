Settembre 8, 2022

Milano, 8 set. – (Adnkronos) – Al Forum di Assago, prima del match tra Italia e Gran Bretagna valido per l’ultima giornata del gruppo C degli Europei di basket, è stato osservato un minuto di silenzio per la Regina d’Inghilterra Elisabetta II, scomparsa oggi all’età di 96 anni.