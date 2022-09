Elisabetta: Obama, ‘grati a sua leadership, colpiti da suo lascito’ (2)

Settembre 8, 2022

(Adnkronos) – “Michelle ed io abbiamo avuto la fortuna di conoscere Sua Maestà e lei ha significato molto per noi – ha dichiarato ancora Obama – Quando stavamo appena incominciando la nostra esperienza come presidente e first lady ci ha accolto sulla scena mondiale a braccia aperte e con straordinaria generosità”.

“Di volta in volta, siamo rimasti colpiti dal suo calore, dal modo in cui metteva le persone a proprio agio e dal suo notevole umorismo e fascino nei momenti di grande sfarzo e circostanza”, ha detto l’ex presidente.