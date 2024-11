Emmi (Cesvi): “Oltre il 60% di chi la soffre è donna”

11 Novembre 2024

Roma, 11 nov. – (Adnkronos) – “Crisi climatiche e conflitti hanno fatto aumentare i livelli di malnutrizione di oltre 200 milioni di persone. Soprattutto in Africa, Sud del Sahara e Asia meridionale. Oltre il 60% delle persone che soffrono la fame sono donne e le donne hanno un ruolo centrale nei processi di sicurezza alimentare delle loro famiglie. lo abbiamo chiamato ‘il paradosso delle donne’”. Lo ha ricordato all’Adnkronos Valeria Emmi, networking and advocacy manager di Cesvi intervistata in occasione della diffusione della 19esima edizione del Ghi, l’Indice globale della fame, curato ogni anno dall’organizzazione umanitaria italiana Cesvi.

Il Ghi 2024 traccia i contorni di uno scenario allarmante: “L’indice globale della fame analizza 130 Paesi, quelli per cui sono disponibili i dati. In sei Paesi registriamo un livello di fame allarmante. Tra questi anche la Somalia, Gaza. Paesi per lo più concentrati nell’Africa a sud del Sahara e nell’area asiatica – illustra Valeria Emmi di Cesvi – Stiamo vivendo un’epoca di crisi interconnesse, in aumento e permanenti. Sono due, in particolar modo quelle che stanno accelerando l’aumento della fame nel mondo: i conflitti e i cambiamenti climatici. L’impatto del cambiamento climatico, che sperimentiamo anche nei nostri territori, sta aggravando i livelli di fame: sono 399 le catastrofi naturali che abbiamo registrato nel 2023, più di una al giorno. Eventi che hanno provocato 86 mila morti e colpito 93,1 milioni di persone. A causa delle guerre poi, come per esempio a Gaza o in Sudan – continua – si stanno generando vere e proprie catastrofi in termini di sicurezza alimentare e aleggia lo spettro della carestia. Nella stessa Striscia di Gaza, dove Cesvi opera, il 96% della popolazione è precipitata dell’insicurezza alimentare catastrofica o acuta”.

Cesvi già da anni ha lanciato l’allarme per l’aumento della fame nel mondo: “I risultati raggiunti fino al 2015 sono in totale regressione – sottolinea la networking and advocacy manager di Cesvi – La comunità internazionale si è data l’obiettivo Fame zero entro il 2030, ma con i ritmi attuali di contrasto alla malnutrizione raggiungeremo l’obiettivo nel 2160. Non abbiamo 166 anni per poter contrastare la fame”, il suo monito. “Siamo in un momento particolarmente rilevante dal punto di vista delle politiche internazionali – fa sapere Emmi – È appena stata avviata a Baku la Conferenza sul clima, la COP 29. Tra qualche giorno”, il 20 novembre, “celebreremo la Giornata internazionale dell’infanzia. Questi sono momenti in cui gli Stati, i decisori politici, si ritrovano e possono davvero fare la differenza, perché l’azione è necessaria ed è soprattutto urgente. Altrimenti – conclude – rischiamo di ipotecare il futuro delle delle prossime generazioni”.