Enel: a breve perfezionata cessione quota Enel Russia a Lukoil e Gazprombank-Frezia

Ottobre 11, 2022

Roma, 11 ott.- (Adnkronos) – “Credo che nei prossimi giorni” verrà perfezionata l’operazione di vendita del 56,4% di Enel Russia da parte del gruppo italiano a Lukoil e Gazprombank-Frezia. Lo ha dichiarato all’agenzia Tass l’amministratore delegato di Enel Russia Zhanna Sedova, che ha anche spiegato come siano già arrivate le autorizzazioni necessarie dal Servizio federale Antitrust della Federazione Russa. A giugno scorso erano stati annunciati i due accordi con cui Enel avrebbe ceduto l’intera partecipazione del 56,43% detenuta in PJSC Enel Russia per un corrispettivo totale pari a circa 137 milioni di euro che sarà corrisposto al closing.

Con il completamento dell’operazione, Enel cederà tutti i suoi asset di generazione elettrica in Russia, che includono circa 5,6 GW di capacità convenzionale e circa 300 MW di capacità eolica in diverse fasi di sviluppo, una operazione – si spiegava – “in linea con l’obiettivo strategico del Gruppo di concentrare le proprie attività principalmente nei Paesi in cui una posizione integrata lungo la catena del valore può guidare la crescita e migliorare la creazione di valore facendo leva sulle opportunità offerte dalla transizione energetica”.