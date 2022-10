Energia, al via nuovo Piano per promuovere efficienza e risparmio

Settembre 30, 2022

(Adnkronos) – Al via il nuovo Programma nazionale di Informazione e Formazione (Pif) ‘Italia in Classe A’ per promuovere la cultura dell’efficienza energetica, attuato da Enea, finanziato nell’ambito del Pnrr dal ministero della Transizione Ecologica (Mite). “In un contesto di crisi energetica come quello attuale, informazione e formazione diventano cruciali per accrescere l’impegno verso una nuova cultura del risparmio energetico, incoraggiando un cambio comportamentale radicale e duraturo”, sottolinea Gilberto Dialuce che ha presentato il Pif a Roma.

“Enea – aggiunge – possiede in questo settore un vasto know how grazie al quale rivestiamo anche il ruolo di Agenzia nazionale per l’efficienza energetica. Al servizio del nuovo piano metteremo tutta l’esperienza acquisita nella gestione del precedente Pif, oltre a quella legata ai progetti nel settore della riqualificazione urbana e dell’efficientamento dei processi industriali”.

Nel prossimo triennio 2022-2024 le attività del nuovo Pif, che avranno come filo conduttore l’innovazione, saranno rivolte verso pubblica amministrazione, imprese, scuole e cittadini. Al centro del primo anno azioni e soluzioni per promuovere l’efficienza energetica e il contenimento dei consumi energetici attraverso la diffusione delle misure di sostegno agli investimenti nel settore civile, come le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica e il recupero del patrimonio edilizio esistente (Ecobonus, Sismabonus, Superecobonus), il Conto Termico, il Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica, il Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale (Prepac) e il Programma di interventi di efficienza energetica promossi dalle politiche di coesione 2021-2027, oltre alle azioni di informazione sulle Comunità Energetiche, rivolte agli enti locali e realizzate in collaborazione con Anci.

“La Campagna continuerà a promuovere gli interventi di efficientamento nel settore civile attraverso l’informazione a cittadini e pubbliche amministrazioni sugli strumenti di sostegno messi in campo nel nostro paese. Contemporaneamente lavoreremo per rafforzare la consapevolezza del valore dei risparmi energetici associati agli investimenti in efficienza energetica – spiega Ilaria Bertini, direttrice del Dipartimento Enea di Efficienza energetica – Questi interventi e uno stile di vita più sostenibile devono diventare strutturali se vogliamo portare a termine il processo di decarbonizzazione”.

LE ATTIVITÀ DEL PIF – Sarà sviluppato il progetto di ricerca De-Sign, un vero e proprio laboratorio urbano dedicato al design e all’abitare sostenibile. Diverse le attività di formazione per gli operatori della filiera sull’indoor&outdoor design, con focus sui nuovi materiali per l’edilizia, in collaborazione con università, studi di progettazione under 40, imprese e territori. Numerose le iniziative pianificate nel corso del ‘Mese dell’Efficienza Energetica’, in programma a novembre, per promuovere un uso più consapevole dell’energia nelle abitazioni, nei luoghi di lavoro e nelle scuole. Con ‘Donne in Classe A’ torna invece a rafforzarsi il legame tra efficienza energetica, scienza e formazione a supporto delle politiche di genere. Tra gli elementi di novità il progetto ‘5 passi da ingegnera’, con 5 studentesse, provenienti da istituti secondari di Roma, che compiranno un viaggio nel mondo dell’ingegneria e dell’efficienza energetica, attraverso un programma di formazione di 80 ore a cura della Fondazione Maire Tecnimont presso i laboratori della omonima multinazionale. Per sottolineare l’approccio multidisciplinare della Campagna, le 5 studentesse saranno novelle opinion leader con un travel blog sui principali social media di ‘Italia in Classe A’, che racconterà l’esperienza e le emozioni di queste giovani ambasciatrici durante la formazione.

Si rinnova anche la sezione Opinion Leader di ‘Italia in Classe A’ con nuovi partner provenienti dal mondo delle imprese e della Pa. Tra le azioni previste, anche la realizzazione di una nuova piattaforma evolutiva di ‘Italia in Classe A’, un innovativo sistema integrato, multifunzione e interattivo, ideato per accogliere contenuti personaliz­zati a seconda della categoria dell’uten­te. La piattaforma, fruibile attraverso diversi dispositivi, ospiterà anche virtual tour immersivi attraverso i quali sarà possibile visitare cantieri, edifici, appartamenti e città. Torna la ‘Summer School Roberto Moneta’ dell’Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica dell’Enea, in collaborazione con Isnova, alla quale si aggiungono ulteriori spazi informativi gestiti in collaborazione con il Gse. Sul fronte della sensibilizzazione e della formazione dei più piccoli si rinnova anche il portale Kdzenergy, dedicato ai ragazzi di età compresa tra i 7 e i 14 anni, che da questa edizione esplorerà sotto la lente della sostenibilità energetica l’ambiente domestico ma anche quello urbano, attraverso strumenti innovativi e tecnologici.