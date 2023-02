Energia, anche i Lincei si spengono per M’illumino di meno

Febbraio 16, 2023

Roma, 16 feb. (Adnkronos) – Anche i Lincei si spengono per M’illumino di meno di Rai Radio 2. Alle 19:00 in punto di questa sera Palazzo Corsini a Roma, sede dell’Accademia nazionale dei Lincei, spegnerà tutte le luci per partecipare alla nota campagna sul risparmio energetico e lo sviluppo sostenibile ideata e realizzata dal 2005 dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio 2.

Il presidente dell’Accademia dei Lincei, professore Roberto Antonelli, in un messaggio a Massimo Cirri e Sara Zambotti, conduttori della trasmissione, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa per costruire una cultura della sostenibilità. Una cultura che si alimenta anche di gesti e simboli come l’occasione di oggi.

E a proposito di simboli, il vicepresidente dei Lincei, il premio Nobel Giorgio Parisi, sarà oggi al Quirinale da dove quest’anno va in onda la puntata di Caterpillar che celebra Mi illumino di meno. Dalla “casa degli italiani” il professore Parisi, assieme ai conduttori di Caterpillar, si soffermerà sul messaggio culturale e scientifico che ispira l’iniziativa.