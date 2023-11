Energia: Barelli, ‘bene via libera Ue, comunità energetiche fonte di sviluppo e coesione’

Novembre 22, 2023

Roma, 22 nov. (Adnkronos) – “La commissione Ue ha dato il via libera al decreto italiano di incentivazione alla diffusione dell’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili: un risultato concreto del Governo di centrodestra, frutto dell’ottimo lavoro portato avanti dal nostro ministro Gilberto Pichetto. I destinatari del provvedimento possono essere gruppi di cittadini, condomini, piccole e medie imprese, ma anche Enti locali, cooperative, associazioni ed enti religiosi. Per questo, le comunità energetiche rappresentano una importante fonte di sviluppo economico sostenibile, ma anche di coesione sociale. Un passo avanti nella giusta direzione, per raggiungere l’autonomia energetica e la decarbonizzazione entro il 2030”. Così in una nota Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia.