Energia: Bersani, ‘commentatori si avventurano a dimostrare l’indimostrabile’

Dicembre 1, 2023

Roma, 1 dic (Adnkronos) – “Vedo che diversi commentatori si avventurano a dimostrare l’indimostrabile, e cioè che l’acquirente unico (naturalmente non azzoppato e cioè abilitato a tutti gli strumenti di mercato!) non avrebbe la possibilità di esprimere un prezzo più conveniente per milioni di famiglie. Fingendo per un attimo che avessero ragione loro, la domanda sarebbe: chi potrebbe mai impedire a un tutelato di trasferirsi nel vostro paradiso? Vi pare il caso di mandarlo in paradiso per forza? Un vero liberale non lo farebbe mai”. Lo scrive Pier Luigi Bersani sulla sua pagina Facebook.