Energia: Bonelli (Avs), ‘piano Mattei? Solo volontà sfruttare risorse Africa’

Luglio 4, 2023

Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “Il governo Meloni, ad esempio oggi nelle vesti del ministro Tajani, continua a parlare di piano Mattei. A questo governo vorremmo chiedere una cortesia: rendete consultabile questo piano Mattei di cui tanto parlate, ma che nessuno ha visto e letto? È una questione che ha dell’incredibile nonché segno di una impressionante approssimazione e conseguente inadeguatezza che il governo parli di un progetto senza essersi assunto la responsabilità di presentarlo e illustrarlo nei dettagli al Parlamento”. Lo ha scritto in una nota il il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.

“La questione sostanziale – ha proseguito – è che il piano Mattei evidentemente non esiste: è solo uno slogan con cui il governo si riempie bocca, a partire dalla presidente Meloni”. Per Bonelli, “è totalmente inesistente tranne la volontà ormai palese di trasformare l’Africa in una servitù energetica a favore dell’Europa e determinare così uno sfruttamento delle risorse naturali in una forma di moderno colonialismo. Basti semplicemente ricordare che proprio in Africa l’Eni, per produrre biocarburanti, sottrarrà milioni di ettari di terreno coltivabile per produrre risorse alimentari, senza alcuno scrupolo di trovarsi in uno dei continenti più soggetti a carestie e denutrizione”, ha concluso.