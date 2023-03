Energia: Bonelli, ‘Cdm licenzia tassa extraprofitti ancora più ridotta’

Marzo 29, 2023

Roma, 29 mar. – (Adnkronos) – “Ieri il Consiglio dei Ministri ha licenziato una tassa sugli extraprofitti a carico delle compagnie dell’energia più ridotta rispetto a quello che aveva stabilito la legge di Bilancio, la quale era già più bassa di quella licenziata dal Governo Draghi. La nuova norma prevede che una parte degli utili generati nel 2022 può essere esclusa dal calcolo della base imponibile scomputando gli utilizzi di riserve effettuati nel 2022 o, in caso di non utilizzo nel 2022, di quelle dei quattro anni prima. Questa norma è la prova che il governo Meloni tutela i soldi delle lobby fossili che hanno accumulato oltre 40 miliardi di euro di extraprofitti, e questo spiega perché l’Italia è contro la transizione ecologica, contro la casa green, l’auto elettrica. Vogliono difendere gli interessi dell’ Eni che vuole fare dell’Italia un hub del gas europeo ammazzando le rinnovabili, e così i risparmi degli italiani”. Così il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Angelo Bonelli.

“Tra l’altro anche le dichiarazioni del ministro Pichetto Fratin, in merito al fatto che i rigassificatori sarebbero garanzia di sicurezza energetica e che l’Italia deve lavorare per arrivare fino a 7 installazioni, sono la prova che il governo Meloni vuole tutelare i soldi delle lobby fossili. Ecco spiegato perché l’Italia è contraria alla transizione ecologica, contro la case green e all’auto elettrica. In sostanza un governo contrario alla modernizzazione. Il loro obiettivo è quello di difendere gli interessi dei colossi energetici come Eni, che vuole fare dell’Italia un hub del gas europeo ammazzando definitivamente le rinnovabili e di conseguenza i risparmi degli italiani”, conclude Bonelli.