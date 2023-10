Energia: Bonelli, ‘Meloni vuole finanziare fonti fossili con fondo per il clima’

Ottobre 13, 2023

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – “Dal Mozambico, insieme all’ad di Eni, De Scalzi, la presidente Meloni sostiene che ‘il Piano Mattei per l’Africa è sostenuto dal nostro fondo clima’ perché ‘anche il tema dei cambiamenti climatici è molto importante per noi e impatta soprattutto sulle nazioni africane’. Siamo alla beffa irriverente. Meloni parla di un piano Mattei che, a oggi, non è stato mai presentato pubblicamente, tanto meno in Parlamento. Insieme a De Scalzi, sta lavorando per acquisire nuovi contratti di gas in Africa. Questo non ha nulla a che fare con la lotta ai cambiamenti climatici!”. Così, in una nota, il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.

“La premier – prosegue l’esponente dei rossoverdi – annuncia che impiegherà tre dei 4,2 miliardi di euro del fondo per finanziare il misterioso piano Mattei. Avviso la presidente Meloni di prestare attenzione all’uso di queste risorse che, in base alla legge e agli accordi internazionali, sono destinate a raggiungere gli obiettivi climatici e a tutelare l’ambiente nei Paesi in via di sviluppo. Se il governo intende utilizzare questi fondi per finanziare Paesi in cui abbiamo interessi petroliferi, ci rivolgeremo agli organismi competenti. Del resto, come già denunciato dall’associazione ReCommon, poche settimane fa Marco Rosario Ferrante è stato nominato responsabile e delegato di Fratelli d’Italia per Angola e Mozambico”.

“Ferrante ha una storia decennale in Eni e attualmente lavora presso il dipartimento Production Chemistry and Technical Authority di Azule Energy, una joint venture di Eni e Bp in Angola, prevalentemente orientata alla ricerca e produzione di gas fossile. Se Meloni pensa di finanziare Paesi che forniscono gas e petrolio all’Italia, direttamente o indirettamente, usando il Fondo per il clima e con l’alibi di un piano fantasma come il piano Mattei, reagiremo duramente. Presenterò nelle prossime ore un’interrogazione parlamentare alla presidente del Consiglio, chiedendo che renda pubblico il piano Mattei, di cui nessuno è a conoscenza ma di cui la premier parla da circa un anno”, conclude Bonelli.