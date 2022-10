Ottobre 19, 2022

Roma, 19 ott. (Adnkronos) – ”Noi avremo poche risorse e dovremo metterle sul caro bollette. Ci sarà tempo per fare interventi sulla flat tax, per fare i prepensionamenti. Oggi dobbiamo salvare l’industria italiana, perchè senza industria non c’è l’Italia”. Lo sottolinea il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in un’intervista a Rtl 102.5