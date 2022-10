Ottobre 19, 2022

Roma, 19 ott. (Adnkronos) – ”Dobbiamo arrivare presto alla formazione del nuovo governo perchè abbiamo questa emergenza del caro bollette che sta colpendo famiglie e imprese. I conguagli che stanno arrivando delle spese condominiali alle famiglie in questi giorni, si tratta della famosa ‘stangata’. Bisogna intervenire subito, non c’è tempo da perdere”. Lo sottolinea il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in un’intervista a Rtl 102.5