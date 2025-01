Energia: Calenda, ‘bene Pichetto su nucleare’

23 Gennaio 2025

Roma, 23 gen. (Adnkronos) – “E’ positivo il fatto che Pichetto sia pronto finalmente a presentare un quadro normativo per ripartire col nucleare in Italia. Il fatto grave, e se vogliamo la presa in giro, è che tutto questo è rimandato di due anni, alla fine della legislatura, mentre nella nostra proposta c’erano sei mesi di tempo per i decreti legislativi. E’ altrettanto positivo anche il fatto che Pichetto abbia confermato la disponibilità del governo a discutere la nostra proposta per tagliare il costo dell’energia, in particolare alle imprese che oggi sono a rischio chiusura in questa congiuntura di mercato. Speriamo che il governo si attivi per fare una riunione, un incontro, il prima possibile mentre aspettiamo ancora la risposta delle altre opposizioni che su questo tema, per il momento, mi paiono assolutamente assenti”. Lo dice Carlo Calenda di Azione.